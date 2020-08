Roma, ecco chi è Dan Friedkin

Dan Friedkin, 54 anni, texano, nativo della California è il magnate statunitense a capo di un impero con 5.600 dipendenti e 12 società facenti capo alla holding di famiglia. Ereditata dopo la morte del padre nel 2017. con 154 concessionarie di auto riunite sotto l’insegna Gulf States Toyota, gli hotel e i tanti resort di lusso in giro per il mondo. Il lungimirante americano non si fa mancare nulla, dal safari in Tanzania, alla collezione di aerei da caccia.Vivace e multiforme, un americano atipico che fa del silenzio la sua arma vincente. Lo racconta la trattativa con Pallotta, Dan non ha mai parlato, ha mantenuto la sua eleganza anche quando l’ormai ex numero uno della Roma gli chiese ” soldi veri” a più riprese trattandolo come l’ultimo degli ultimi. Friedkin è riuscito nel suo intento, è sceso dai 790 milioni richiesti a fine dicembre ai 575 del 18 maggio. un capolavoro costruito sott’acqua con alle spalle un patrimonio personale di 4,1 miliardi che lo colloca al 504° posto tra gli uomini più ricchi del mondo nella classifica della rivista statunitense Forbes. È inoltre il 187° uomo più facoltoso d’America.

Ci sono tutti i presupposti per far tornare la capitale, sponda Roma, nel calcio D’elite attraverso un progetto solido con a capo un uomo d’affari vincente. La piazza romana è esplosa di gioia sui social per l’arrivo di Dan Friedkin, speranzosi di rivedere i propri colori nell’Europa che conta e almeno sul podio della Serie A.

Foto: Friedkin.com