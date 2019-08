Roma, è ufficiale la cessione in prestito di Karsdorp al Feyenoord

Rick Karsdorp saluta la Roma dopo due stagioni. Il club giallorosso, attraverso i propri canali di comunicazione, ha annunciato la cessione del terzino olandese al Feyenoord in prestito fino al 30 giugno 2020. Per Karsdorp si tratta di un ritorno nel suo vecchio club di appartenenza.

In bocca al lupo per la tua stagione in Eredivisie, Rick! pic.twitter.com/UOs9flg50p

— AS Roma (@OfficialASRoma) August 7, 2019