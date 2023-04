Roma e Samp sono 0-0 all’intervallo. Super Ravaglia, palo di Wijnaldum

Finisce 0-0 il primo tempo all’Olimpico tra Roma e Sampdoria. Uno 0-0 che sta stretto alla Roma, che ha avuto un paio di chance per sbloccare la gara. Al 31′, dopo tanto equilibrio e diverse ammonizioni, Ravaglia salva su un colpo di testa di Llorente. Al 34′ palo di Wijnaldum. Il centrocampista, ben imbeccato da Matic, calcia in porta ma il palo dice di no. Al 43′ ancora Ravaglia protagonista, paratona del portiere su Zalewski, il portiere poi si supera anche sul tap-in di Spinazzola.

La Roma si rammarica per le chance sprecate, all’Olimpico è ancora 0-0.

Foto: Instagram Roma