Roma e Salernitana si dividono la posta in palio: 2-2 all’Olimpico. Sorpasso giallorosso sulla Juve

Parità all’Olimpico: 2-2 tra Roma e Salernitana. La prima frazione di gioco si apre con una perla di Antonio Candreva, già decisivo contro l’Atalanta: lancio di Coulibaly che taglia il campo e pesca l’ex laziale che al volo si coordina e di destro supera Ru Patricio. Giallorossi non particolarmente brillanti, le chances vere arrivano dalla distanza con Zalewski ed El Shaarawy, poi arriverebbe il pari nei minuti di recupero, grazie a Ibanez, ma il VAR richiama l’arbitro Colombo che ravvisa un mani di Belotti nello sviluppo dell’azione. Allo stato attuale delle cose la Roma è aritmeticamente fuori dalla Champions League, almeno attraverso il campionato. L’unico modo per raggiungerla ora è vincendo l’Europa League. Nella ripresa José Mourinho mette subito mano ai cambi: dentro Matic, Llorente e Pellegrini, fuori Tahirovic, Ibanez e Solbakken. Giallorossi in campo con un altro spirito e il pareggio non tarda ad arrivare. Punizione del nuovo entrato Pellegrini che impegna Ochoa, El Shaarawy si fa trovare pronto e col sinistro mette la palla sull’angolo più lontano. Immediata la reazione degli ospiti che passano nuovamente in vantaggio con Boulaye Dia: Piatek arpiona un pallone in area e prova la conclusione, che viene murata da Smalling e finisce nuovamente addosso al polacco, divenendo un assist involontario per il senegalese che colpisce in modo fortunoso ma efficace per battere Rui Patricio. La Roma torna in avanti. E trova il pareggio all’83’ con Nemanja Matic: Corner dalla sinistra battuto da Pellegrini, la difesa respinge e arriva il serbo che carica il destro violento che porta i giallorossi sul 2-2 contro la Salernitana. Scintille nel finale in seguito a un fallo di Boulaye Dia. Termina così 2-2 all’Olimpico, la Roma sorpassa – momentaneamente – la Juventus dopo la sentenza della Corte Federale.

Foto: Instagram Roma