Roma e Milan non si superano: è 0-0 all’intervallo all’Olimpico

Termina 0-0 il primo tempo tra Roma e Milan. Primo tempo non bello, con poche occasioni, ma tanta intensità. Il Milan prova a fare la partita, la Roma gestisce e prova a ripartire. Poche occasioni, una per Leao e una per Belotti, ma nulla di pericolosissimo. Da segnalre un onfortunio per Kumbulla, dopo pochi minuti per la Roma.

Nel finale di tempo, alcune diverse potenziali chance per i giallorossi, che però non hanno dato fastidio a Maignan.

Foto: twitter Roma