Roma e Lazio nel segno di Pellegrini e Immobile: entrambe avanti 1-0 a fine primo tempo

Sono appena terminati i primi tempi di Verona-Roma e Lazio-Cagliari. I giallorossi sono in vantaggio per 1-0 in virtù della bella rete realizzata da Lorenzo Pellegrini (su assist di Karsdorp) con un bel tiro nell’angolino basso. Stesso risultato all’Olimpico tra i biancocelesti e i sardi, con il gol di Ciro Immobile che decide momentaneamente la gara. Le squadre della Capitale, dunque, sono guidate verso il successo dai rispettivi capitani.

Foto: Instagram Pellegrini