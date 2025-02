Roma e Lazio attendono i sorteggi: possibile derby in Europa League

C’è grande attesa per gli ottavi di finale di Europa League. Le italiane in corsa per il titolo europeo sono Roma e Lazio, ma ciò che più preme le rispettive tifoserie è la possibilità di vedere un derby all’interno della competizione. Una gara che riporterebbe, almeno in un certo senso, al 2-0 in campionato che i giallorossi hanno rifilato ai biancocelesti, con annessi battibecchi nel finale di gara. Oggi, alle ore 13:00, ci saranno le urne che daranno il verdetto definitivo in merito al destino delle due compagini italiane. Ma attenzione anche all’alternativa perché, se non dovesse essere Derby, gli uomini di Baroni se la vedranno con il Viktoria Plzen, mentre quelli di Ranieri con l’Athletic Club. Tra l’altro uno scontro già vissuto dai giallorossi nella fase a campionato il cui risultato è stato di 1-1.

FOTO: Instagram Roma