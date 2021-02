Roma e il tabù contro le grandi da sfatare in piena emergenza

La statistica è inequivocabile. Da quando c’è Fonseca in panchina, solo 3 successi della Roma nei 20 scontri diretti con le big. Se restringiamo i dati all’annata in corso, i giallorossi non hanno mai vinto contro le prime 6. C’è, insomma, da invertire il trend negativo dei giallorossi contro le grandi: il Milan capita nel suo momento peggiore e può rappresentare un vantaggio per eliminare questo difetto della gestione Fonseca. Non sarà semplice tuttavia. Ai giallorossi mancheranno diversi titolari: Ibanez, Smalling, Dzeko e Zaniolo; ma anche alcune riserve come Santon, Calafiori e Reynolds. Assenze pesanti. Fonseca produce gioco, segna molto, 8 reti contro le grandi, ma pecca sempre qualcosina per superare questo step. Ecco perchè quella di oggi, può diventare la notte della svolta. Perché il Milan non è più quello del post lockdown e sembra essere in deficit di ossigeno e ritmo. “Nessuna ansia per la mancanza di successi contro le big. Anzi la squadra ha voglia di fare una grande partita”. Parole di Paulo Fonseca, che i tifosi romanisti si augurano siano di buon auspicio.

Foto: Roma Twitter