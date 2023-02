Roma e Fiorentina qualificate. I giallorossi esultano con Belotti e Dybala. I viola battono il Braga (3-2) con Mandragora, Saponara e Cabral

La Roma e la Fiorentina accedono agli ottavi di finale rispettivamente di Europa League e Conference League.

La Roma si qualifica, ribaltando la sconfitta dell’andata a Salisburgo per 1-0.

I giallorossi vincono per 2-o grazie ai gol di Belotti e Dybala. Buona Roma, che ha approcciato la gara alla grande sbloccando il match con un gol fortunoso e poi chudendolo con Dybala, che segna la rete qualificazione nel primo tempo.

In Conference League, la Fiorentina, sotto 2-o in casa con il Braga, la ribalta e vince 3-2, confermando il 4-0 dell’andata. I portoghesi spaventano il Franchi, portandosi avanti 2-0 con i gol di Castro e Djalo. Mandragora ha trovato un gol pesantissimo, per l’1-2, che mette i viola un po’ più al sicuro a fine primo tempo.

Nella ripresa grande Fiorentina, che vince 3-2 grazie alle reti di Saponara e Cabral.

Foto: twitter Roma