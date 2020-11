Roma e Fiorentina: Asl blocca i giocatori

Restano a Roma, per il momento, i quattro nazionali giallorossi convocati dal ct Mancini per i prossimi impegni dell’Italia: Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Mancini. Per loro manca ancora il via libera della Asl dopo i casi di positività di Dzeko e Boer.

Spinazzola invece, in accordo con la Nazionale, resterà a Roma in attesa degli esami strumentali dopo il risentimento all’adduttore accusato nella gara con il Genoa.

I giocatori della Fiorentina che sono stati convocati dalle rispettive nazionali non potranno rispondere alla chiamata. La Asl territoriale competente, infatti, non ha autorizzato la partenza dei calciatori viola che così non potranno raggiungere i ritiri delle proprio rappresentative.

Il motivo è presto detto: la recente positività al Covid di Callejon ha di fatto messo in bolla tutto il gruppo squadra, con i componenti che non possono così lasciare il ritiro.