Roma, è febbre da finale di Europa League. A Budapest cresce l’attesa

Centinaia di post con foto e video dell’invasione giallorossa a Budapest. Sui social è già iniziata la finale di Europa League che vede affrontarsi questa sera nella capitale ungherese la Roma e il Siviglia. I più gettonati sono i video con l’hashtag #RoadToBudapest dei tifosi che hanno rilanciato le immagini della partenza: gruppi di amici in automobile partiti da Roma per vedere la partita. Non mancano le immagini di chi ha già raggiunto Budapest: cori in strada, davanti ai pub, in discoteca, addirittura nelle tipiche terme della città e in un ristorante apparentemente molto elegante dove gli avventori giallorossi cantano accompagnati da violino e pianoforte. Insomma, è febbre da finale di Europa League. A Budapest cresce l’attesa per la finale di stasera. Lo riporta l’Ansa.

Foto: twitter Roma