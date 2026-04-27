Roma e Como, si scalda la corsa Champions: il calendario a confronto
27/04/2026 | 14:00:13
Roma e Como provano a insidiare la Juventus, uscita con un punto da San Siro dopo il pari contro il Milan. La corsa Champions si scalda, questo il calendario che attende giallorossi e lombardi, con almeno due ostacoli a testa da superare per provare ad agganciare il quarto posto.
Il calendario della Roma:
Roma-Fiorentina
Parma-Roma
Roma-Lazio
Verona-Roma
Questo il calendario del Como:
Como-Napoli
Verona-Como
Como-Parma
Cremonese-Como
Inter 79 (34 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Como 61 (34)
Roma 61 (34)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (34)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
foto x roma