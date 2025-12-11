Roma e Bologna da applausi: 3-0 di Gasp a Glasgow (doppietta di Ferguson), Bernardeschi ribalta a Vigo

11/12/2025 | 22:57:15

La Roma passeggia a Glasgow e vince 3-0 in casa del Celtic con un grande Ferguson. Il primo gol dei giallorossi arriva dopo 6′. Soulé da calcio d’angolo mette il cross alla ricerca di un compagno. Sul pallone arriva Scales che anticipa mancini, ma spedisce il pallone direttamente nella sua porta. Al 36′ raddoppia Ferguson. Soulé serve Celik sulla destra che di prima mette il pallone dentro l’area forte e rasoterra in direzione di Ferguson. L’irlandese calcia di prima intenzione e trova il gol del raddoppio. Nel recupero Ferguson cala il tris. Soulé mette il cross dentro l’area. Ferguson aggancia con un bellissimo stop e calcia subito trovando la prima doppietta con la maglia della Roma. Al 74′ arriva anche la quarta rete con Bailey ma viene annullata per fuorigioco.

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney (46′ Donovan); Yang (62′ Ralston), McGregor, Engels, Tounekti; Hatate (77′ Balikwisha), Maeda (46′ Bernardo), Nygren (46′ Iheanacho). All Nancy.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (80′ Ziolkowski); Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé (69′ Dybala), El Shaarawy (69′ Pellegrini); Ferguson (69′ Bailey). All. Gasperini

Grande notte per il Bologna di Italiano che si impone 2-1 a Vigo contro il Celta grazie alla doppietta di Bernardeschi nella ripresa. Il Bologna va sotto nel primo tempo contro un buon Celta Vigo. Al 17′ Swedberg entra in area dalla destra e serve Zaragoza che, tutto solo a centro area, infila Ravaglia. Al 59′ viene annullato il gol del pareggio al Bologna. Moro allarga sulla destra per Bernardeschi. Accelerazione del numero dieci, che va sul fondo e mette in mezzo dove arriva puntuale l’inserimento di Pobega che inscca. Tutto vanificato, però, dalla posizione di fuorigioco dello stesso Bernardeschi. Pochi minuti più tardi Bernardeschi trasforma dal dischetto il rigore che vale l’1-1. Al 75′ ancora Bernardeschi firma la rimonta. Iago Aspas sbaglia il passaggio e lancia il contropiede dei rossoblù. Cambiaghi serve il numero 10 che entra in area e con un bel tiro con l’esterno del piede di sinistro batte Radu. Basta e avanza per strappare tre punti preziosi in Spagna.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Startfelt, Ristic; Carreira, Beltran (79′ Roman), Moriba, Mingueza (67′ Javi Rueda); Zaragoza (46′ Alvarez), Iglesias (67′ Jutgla), Swedberg (67′ Iago Aspas). All.: Giraldez

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Pobega (88′ Odgaard), Moro (88′ Ferguson); Bernardeschi (80′ Orsolini), Fabbian, Rowe (67′ Cambiaghi); Castro (80′ Dallinga). All.: Italiano

foto x roma