Roma, Dzeko si allena a parte. Attende solo l’Inter

Edin Dzeko aspetta solo il suo trasferimento alla Roma, come primo sostituto del belga Romelu Lukaku, volato in Premier. Il bosniaco deve però ancora attendere per passare in nerazzurro.

Nel frattempo, oggi Dzeko si è allenato a Trigoria, ma non con il resto dei compagni: per lui lavoro personalizzato di un’ora in attesa della cessione.

Probabilmente il suo programma sarà questo fino al suo trasferimento ai campioni d’Italia.

Foto: Twitter Serie A