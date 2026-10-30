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Roma, Dybala non convocato contro l’Udinese: la lista completa

30/10/2026 | 17:29:39

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La Roma e Gian Piero Gasperini hanno diramato la lista dei convocati per la trasferta di sabato alle 18:00 in casa dell’Udinese. Tra gli assenti, oltre ai lungodegenti Svilar e Pellegrini, rimane anche Dybala.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara

Foto: Instagram Roma