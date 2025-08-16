Roma due volte in vantaggio con Cristante e Soulé, ma è 2-2 contro il Neom

16/08/2025 | 18:57:16

Dal “Benito Stirpe” di Frosinone termina con un pari il match amichevole tra Roma e Neom. Come prevedibile la formazione di Gasperini parte forte intenta a portarsi in avanti nel punteggio. Dopo qualche tentativo giallorosso, però, è del Neom la prima vera occasione pericolosa: Lacazette per poco non batte Svilar che, con un intervento provvidenziale, gli nega la gioia del gol. Gol sbagliato, gol subìto: Cristante insacca in tap-in su un’uscita sbagliata di Bulka portando in vantaggio i suoi. Botta e risposta con la rete di Benrahma, ben innescato da Bouabre. Nulla da fare per l’estremo difensore della Roma. Nell’arco di 6 minuti, gli uomini di Gasperini trovano il 2-1 con Soulé e subiscono il 2-2 di Abdi. Palo di Rensch che conclude un divertente primo tempo. Il tecnico di Grugliasco mescola le carte in tavola per dare minutaggio ai subentranti. Gol sfiorato nella ripresa da Dovbyk, subentrato al posto del titolare Ferguson; uno annullato sul finale a Lacazette per fuorigioco.

Foto: Instagram Roma