Il tecnico giallorosso Fonseca ha chiarito le gerarchie dei suoi portieri a inizio anno, stabilendo che Mirante gioca in campionato e Pau Lopez in Europa League.

Tuttavia, l’ex Parma ha subito un colpo contro la Fiorentina ed è andato in panchina contro i rumeni del Cluj soltanto per fare numero, oggi potrebbe esserci spazio per Pau Lopez.

Foto: Twitter Pau Lopez