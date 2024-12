Roma, Dovbyk torna ad allenarsi in gruppo. Ancora out Cristante

La Roma è tornata ad allenarsi in vista della gara di giovedì in Europa League. Buone notizie per Claudio Ranieri. Si registra la presenza di Artem Dovbyk in gruppo, dopo il forfait contro il Lecce a causa di un’influenza. Assente, invece, Cristante, ancora alle prese con un problema muscolare.