Roma, Dovbyk si allena in gruppo. Ci sarà con il Genoa

Buone notizie in casa Roma. L’attaccante ucraino Artem Dovbyk è tornato ad allenarsi in gruppo, può sorridere Daniele De Rossi. Il centravanti ha smaltito il fastidio muscolare patito nel finale di gara contro la Juventus e questo pomeriggio si è unito ai compagni e sarà a disposizione per la prossima di campionato contro il Genoa. A De Rossi, adesso, la scelta sull’opportunità di schierare l’ex Girona da titolare o solo a gara in corso.

Foto: Instagram Roma