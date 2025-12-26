Roma, Dovbyk ed Hermoso tornano in gruppo
26/12/2025 | 17:59:37
Buone notizie in casa Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini può sorridere per le notizie che giungono dall’infermeria. Nell’allenamento effettuato in data odierna sia Artem Dovbyk che Mario Hermoso sono tornati ad allenarsi in gruppo. Entrambi i giocatori dunque possono considerarsi ormai recuperati. Ora dovranno ritrovare la forma migliore ed il ritmo per mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte, ma entrambi puntano alla convocazione contro il Genoa.
Foto: Instagram