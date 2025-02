Roma, Dovbyk ancora assente: è in dubbio per il Como

Archiviata la netta vittoria contro il Monza, la Roma è scesa in campo a Trigoria per preparare la sfida contro il Como. L’unico assente alla seduta diretta da Claudio Ranieri è stato Artem Dovbyk, col centravanti ucraino che resta alle prese col risentimento all’adduttore e di conseguenza in forte dubbio. Eventualmente, come successo nelle ultime uscite, pronto Eldor Shomurodov per sostituire l’ucraino.

Foto: Instagram Roma