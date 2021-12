Roma, doppio Abraham: 3-2 a Sofia. E qualificazione agli ottavi di Conference

La Roma vince 3-2 in casa del CSKA Sofia e approfitta del contemporaneo passo falso del Bodo/Glimt (1-1 contro il Legia) per conquistarsi il primo posto del girone. I giallorossi sono qualificati direttamente agli ottavi di Conference League senza passare dai playoff. I capitolini vanno subito all’attacco e dopo 12 minuti passano in vantaggio con Abraham e raddoppiano dopo la mezz’ora con Mayoral. Nella ripresa segna ancora Abraham mettendo di fatto la gara su unico binario. A nulla sono servite la reti di Catakovic e di Wildshout per i padroni di casa che hanno provato a riaprire la gara. La Roma vola agli ottavi di Conference League ed evita gli spareggi.

FOTO: Instagram Roma