Roma, dopo Alisson: Olsen mantiene la pole

La Roma ha ceduto Alisson al Liverpool per 62,5 milioni di euro più bonus fino ad un massimo di 10 milioni. E ora il club giallorosso è al lavoro per regalare a Di Francesco il nuovo portiere. Vi abbiamo rivelato il recente contatto tra la Roma e Mino Raiola per Areola, che il Paris Saint-Germain non intende cedere. Ecco perché Monchi, come raccontato, ha deciso di andare con forza su Robin Olsen, estremo difensore in uscita dal Copenaghen, con il suo agente già segnalato in città. Operazione sotto i 15 milioni di euro, è Olsen il portiere scelto dalla Roma per sostituire Alisson.

Foto: bold.dk