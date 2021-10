Roma, difficile il recupero di Abraham: per domenica si prepara Shomurodov. Il report odierno

Continuano a Trigoria le sedute di allenamento in vista della trasferta di domenica contro la Juventus. Difficile, se non praticamente impossibile, il recupero di Abraham, sottoposto oggi a diverse terapie dallo staff giallorosso. Con ogni probabilità a sostituire l’inglese in attacco ci sarà Shomurodov. Per quanto riguarda i nazionali, Pellegrini e Mkhitaryan si sono allenati regolarmente con il gruppo. L’ultimo ritorno sarà quello di Vina che giocherà stanotte con l’Uruguay.

FOTO: Twitter Roma