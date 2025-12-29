Roma devastante e padrona del campo, 3-0 al Genoa all’intervallo

29/12/2025 | 21:37:52

Primo tempo a senso unico tra Roma e Genoa all’Olimpico, nel posticipo di questo Monday Night di Serie A. Una Roma in pieno controllo che ha chiuso avanti 3-0. La sblocca Soulé al 14′. Errore difensivo di Vasquez che innesca l’argentino che entra in area e insacca la rete dell’1-0. Il raddoppio con Koné al 19′. Il centrocampista ritrova il gol dopo un anno e mezzo. Al 31′ tris giallorosso con Ferguson che in maniera caparbia si va a prendere la rete che chiude la gara già dopo mezz’ora. Roma che va vicino con Dybala anche al quarto gol, 4-0 che arriva anche con Koné, ma era fallo del francese.

Primo tempo che si chiude con la Roma avanti 3-0 sul Genoa.

Foto: sito Roma