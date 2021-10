Roma, deliberato aumento di capitale di 460 milioni di euro

“Il Consiglio di Amministrazione intende proporre agli Azionisti le seguenti ulteriori proposte di modifica e integrazione della delibera di Aumento di Capitale come già modificata in data 9 dicembre 2020: aumentare l’importo massimo dell’Aumento di Capitale fino a Euro 460.000.000 in funzione delle nuove esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società, e prorogare al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale, come sopra incrementato”.

Questo il comunicato della Roma con l’incremento che sarà varato nella prossima assemblea del 26-27 novembre. Resi pubblici anche i compensi all’ex Ceo Guido Fienga (250 mila euro di buonuscita più 1,75 milioni per l’ultimo periodo lavorativo e all’ex dg Mauro Baldissoni, al quale sono andati oltre 1,38 milioni lordi). (ANSA).