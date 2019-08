Roma, De Sanctis chiarisce: “Zappacosta via a gennaio solo in presenza di condizioni eccezionali”

Presente alla conferenza stampa di Davide Zappacosta e Mert Çetin, il team manager giallorosso Morgan De Sanctis ha risposto alle curiosità della stampa riguardo la formula con la quale il laterale è arrivato alla Roma dal Chelsea. Questa la sua risposta: “Zappacosta arriva in prestito per sei mesi con rinnovo automatico fino a giugno 2020 se non dovessero arrivare condizioni eccezionali che riguardano il mercato bloccato del Chelsea in entrata. Queste condizioni sono dovute a una cautela del Chelsea, visto che il loro mercato in entrata è chiuso. È un giocatore importante e quindi abbiamo accettato queste cautele, che non sono però niente di particolarmente significativo. Il giocatore rimarrà qui un anno e dimostrerà il suo valore, dopodiché si faranno le considerazioni a giugno 2020“.

Foto: twitter ufficiale Roma