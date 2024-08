Kevin Danso è arrivato a Roma, pronto per la sua nuova avventura agli ordini di De Rossi. Dopo quanto anticipato il 21 agosto da Gianluigi Longari, la Roma non ha mai smesso di pensare al difensore del Lens come prima scelta per rinforzare il reparto difensivo. Finalmente il tecnico giallorosso avrà a disposizione la pedina mancante del suo scacchiere. Operazione da circa 25 milioni.