Roma, D’Amico: “Per Kone nemmeno un’offerta dal Chelsea. Con Leweling era chiusa, poi il giocatore ci ha ripensato”

02/09/2026 | 17:40:32

Il direttore sportivo della Roma, Tony D’Amico, ha fatto il punto sul calciomercato della Roma in conferenza stampa. Le parole.

Su Manu Kone: “Manu Kone al Chelsea, non c’è stato niente. Neanche un’offerta. Ci sono stati dei contatti informativi con il Chelsea nell’ultimo giorno di mercato. Non sono arrivate offerte ufficiali per approcciare il giocatore. Ho letto che ci sarebbero state le dimissioni di Gasperini, un aut aut, in realtà non c’è stato niente. Ci sono state telefonante ma nessun aut aut da parte del mister. È stato immaginato qualcosa che non è successo, nessuna offerta ufficiale, l’ultimo giorno di mercato ha acceso gli animi un po’ di tutti…”.

Su Luiz Henrique: “Era tutto pronto, ci sono state delle problematiche che ci hanno impedito di portarlo a termine. Noi avevamo l’accordo con giocatore e club ma non ci siamo riusciti per problematiche tecniche”.

Su Celik: “Il rinnovo di Zeki Celik era già fatto. Poi ci sono state altre dinamiche e ha scelto la Juventus”.

Su Leweling: “Leweling era chiusa con lo Stoccarda e il giocatore, ma poi lo stesso giocatore ha avuto poi un ripensamento. C’erano giocatori pronti per arrivare, ma non ci soddisfavano, non soddisfavano tutti noi. Valuteremo se avremo fatto cose buone”.

Foto: Sito Atalanta