Roma, D’Amico: “Mercato? Sappiamo già cosa fare, ma vedremo cosa realizzeremo. Rinnovo Hermoso? Ci auguriamo di chiuderlo”

29/11/2026 | 17:47:56

Tony D’Amico, direttore sportivo della Roma, ha fatto il punto sulla situazione relativa ai rinnovi di contratto in sospeso e sul mercato di gennaio. Le parole a Sky Sport: “Dell’interesse delle altre squadre verso Hermoso non so nulla. Parliamo da un po’ con Mario, per noi è un giocatore importante e penso che la Roma sia importante per lui. Quindi ci auguriamo di poter chiudere questo rinnovo. Mercato di gennaio? Sappiamo già dalla fine del mercato estivo quello che dobbiamo fare. Poi bisognerà vedere cosa riusciremo a realizzare, perché sappiamo che la finestra di gennaio è molto complicata. Daremo il massimo per migliorare la squadra”.

Foto: Sito Roma