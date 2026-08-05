Roma, dalla fake Dodo alla svolta Molina. Ora tutto sull’esterno offensivo

05/08/2026 | 19:10:24

La Roma ha chiuso l’operazione Molina, esclusiva di ieri. Ulteriore conferma che non era su Dodo malgrado qualche dilettante allo sbaraglio lo avesse dato oltre 15 giorni fa a un passo dai giallorossi. Magari staranno cercando il brasiliano all’interno del raccordo anulare… Più o meno come Chalobah all’Inter: sappiamo com’è finita, il Como lo ha accolto poche ore fa, venerdì scorso la svolta. Adesso la Roma si concentra sull’esterno offensivo: Nusa resta il sogno, Fofana del Lione un altro esterno offensivo valutato. Possono esserci altri identikit da prendere in esame? Certo, ma per ora la Roma procede sui suddetti profili…

foto insta atletico