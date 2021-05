Roma-Crotone, le formazioni ufficiali

Un Crotone già retrocesso in Serie B affronta la Roma in piena corsa per un posto in Europa. Una partita importante per i giallorossi che vogliono rispondere al successo del Sassuolo.

Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1) – Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

CROTONE (3-5-2) – Cordaz; Djidji; Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.

FOTO: Twitter Roma