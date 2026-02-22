Roma-Cremonese, le curiosità: i giallorossi imbattuti in casa dal 30 novembre
22/02/2026 | 16:54:53
Alle 20:45 il match tra Roma e Cremonese.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 10 i precedenti tra le due squadre a Roma: 7 vittorie giallorosse, 1 pareggio e 2 vittorie della Cremonese.
-La Roma è la squadra che subisce meno reti in campionato.
-La Roma non perde in casa dal 30 novembre 2025.
-Sara il 13° incontro ufficiale tra Gian Piero Gasperini e Davide Nicola: 8 vittorie e 4 pareggi per il tecnico giallorosso.
Foto: X Roma