Roma-Cremonese, le curiosità: i giallorossi imbattuti in casa dal 30 novembre

22/02/2026 | 16:54:53

Alle 20:45 il match tra Roma e Cremonese.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 10 i precedenti tra le due squadre a Roma: 7 vittorie giallorosse, 1 pareggio e 2 vittorie della Cremonese.

-La Roma è la squadra che subisce meno reti in campionato.

-La Roma non perde in casa dal 30 novembre 2025.

-Sara il 13° incontro ufficiale tra Gian Piero Gasperini e Davide Nicola: 8 vittorie e 4 pareggi per il tecnico giallorosso.

Foto: X Roma