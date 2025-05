Roma, coreografia dell’Olimpico per Ranieri. E Sir Claudio si commuove

18/05/2025 | 21:00:04

Coreografia interamente dedicata a Claudio Ranieri quella che la Curva Sud ha inscenato quest’oggi in occasione della sfida contro il Milan. Per il tecnico della Roma già lacrime e occhi lucidi per il tributo pazzesco che gli hanno riservato i tifosi giallorossi, consci che questa sarà l’ultima da allenatore all’Olimpico per l’allenatore italiano. I sostenitori hanno deciso di scrivere a carattere cubitali il suo nome in giallo su uno sfondo rosso, accompagnato dallo stemma del club.

