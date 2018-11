Roma, i convocati di Di Francesco per l’Udinese: out Manolas e De Rossi

Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei giallorossi convocati per Roma-Udinese, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A in programma sabato 24 novembre alle 15. Saranno assenti sia il difensore Kostas Manolas che il centrocampista Daniele De Rossi. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi

Centrocampisti: Cristante, Lo. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Nzonzi

Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz, Kluivert, El Shaarawy

Foto: Twitter Roma