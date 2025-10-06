Roma, contusione per Wesley: non partirà con la Nazionale brasiliana

06/10/2025 | 13:14:51

L’esterno brasiliano della Roma, Wesley França, non risponderà alla convocazione della Seleção di Carlo Ancelotti a causa di una contusione rimediata ieri nel match contro la Fiorentina. Il giallorosso resterà dunque a Trigoria per smaltire l’infortunio.

Il comunicato della nazionale brasiliana:

“Il terzino destro Paulo Henrique, una delle stelle del Vasco nella Serie A del campionato brasiliano, è stato convocato dall’allenatore Carlo Ancelotti questa domenica (5) per le partite del Brasile contro Corea del Sud e Giappone, rispettivamente il 10 e il 14 ottobre.

Wesley, della Roma, si è infortunato nella vittoria contro la Fiorentina, sempre domenica (5), in una partita valida per il campionato italiano, ed è stato escluso dall’allenatore Carlo Ancelotti”.

Foto: X Roma