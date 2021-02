Roma, contratto triennale con New Balance per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro

Roma e New Balance saranno insieme dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza il contratto sarà triennale con opzione per una quarta stagione e si parla di una cifra tra i 3 e i 4 milioni lordi a stagione. Per lordi si intende che dalla somma bisognerà sottrarre il costo di tutto il materiale tecnico che sarà garantito alle squadre, allo staff, ai dirigenti (una cifra tra 1 e 1,5 milioni).

Foto: logo Roma