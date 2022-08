Roma, conferme su Tiago Pinto a Londra. Agenda ricca

Oggi vi avevamo raccontato che Tiago Pinto sarebbe volato a Londra, ed è andata proprio così. In queste ore il dirigente della Roma è nella capitale inglese con un’agenda ricca: innanzitutto, perfezionare la cessione di Kluivert al Fulham (servono gli accordi totali). Ma ci sono un paio di questioni da tenere sott’occhio: intanto, la possibile irruzione del Tottenham per Nicolò Zaniolo che sta comunque vivendo un momento di grande serenità in maglia giallorossa, pieno feeling con Mourinho. La Roma valuta proposte non inferiori ai 45-50 milioni, possibilmente senza contropartite tecniche, se ne può parlare solo a queste condizioni. L’agenda comunque è ricca perché a Londra ci sono gli uffici del Manchester United, potrebbe essere una buona occasione per parlare di Bailly, esubero dei Red Davils e seguito da altri club. Senza dimenticare, ovviamente, l’attesa di Belotti pronto a vestirsi di giallorosso appena uscirà almeno uno tra Shomurodov (tra Torino e Bologna) e Carles Perez (molto vicino al Celta Vigo).

Foto: sito Roma