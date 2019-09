Roma, confermata la lesione alla coscia per Under. Sui tempi di recupero…

Nella giornata di ieri, la Roma aveva appreso la notizia dell’infortunio occorso a Cengiz Under nel ritiro della Nazionale turca. L’ala offensiva è rientrata oggi nella capitale e, come riportato da diversi siti che seguono la squadra giallorossa, ha quindi sostenuto gli esami del caso. Gli esiti non sorridono particolarmente alla Roma: confermata la lesione al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero saranno stabiliti la prossima settimana, quando il turco si sottoporrà a ulteriori esami, ma una prima ipotesi è quella che possa star fuori per 3-4 settimane, saltando dunque le sfide che i suoi disputeranno in campionato contro contro Sassuolo, Bologna, Atalanta, Lecce e forse Cagliari, oltre che quelle di Europa League contro la sua ex squadra Istanbul Basaksehir e il Wolfsberger.

Foto: twitter ufficiale Roma