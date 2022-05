Roma, cominciati i festeggiamenti per la vittoria della Conference League: giro della città sul bus scoperto. Grande entusiasmo in Capitale

Sono cominciati i festeggiamenti della Roma con il bus scoperto in giro per la città, dopo il trionfo della Conference League. Intorno alle 17 è partito il corteo, da Via Terme di Caracalla, nel percorso che porterà la squadra fino al Circo Massimo.

L’AS Roma sui social ha pubblicato le prime immagini in diretta. Entusiasmo alle stelle per Pellegrini e compagni e tanta folla ad acclamare i propri beniamini, un po’ come abbiamo visto pochi giorni fa a Milano con il Milan.

Foto: Instagram Roma