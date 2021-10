Roma, che figuraccia! Sei sberle dal Bodo/Glimt. Lazio-Marsiglia senza gol

Si sono concluse le gare delle italiane valide per la terza giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League. Clamoroso risultato in Norvegia dove la Roma è stata travolta 6-1 dal Bodo/Glimt. Padroni di casa avanti nella prima frazione di gioco con due reti messe a segno nei primi venti minuti da Botheim e Berg. A nulla è servito il gol di Carles Perez a fine primo tempo. Nella ripresa i giallorossi infatti non riescono a recuperare la partita ma addirittura subiscono l’imbarcata norvegese con altre due reti di Botheim (autore di una tripletta), Solbakke e Pellegrino. Un risultato molto pesante per la squadra di Mourinho che resta ferma a 6 punti al secondo posto nel girone.

Reti bianche invece all’Olimpico tra Lazio e Marsiglia. Un equilibrio tra le due formazioni nel primo tempo che si conferma anche nella ripresa con diverse occasioni da ambo le parti ma che non sbloccano la gara. In attesa di Lokomotiv-Galatasaray, biancocelesti secondi nel girone E con quattro punti.

FOTO: Twitter Bodo