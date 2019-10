Francesco Totti torna allo Stadio Olimpico per la “sua” Roma. L’ex capitano giallorosso è infatti presente in tribuna per assistere alla sfida tra la squadra di Fonseca e il Milan di Pioli. E’ la prima volta che Totti torna all’Olimpico in occasione di una partita della sua ex squadra dopo la partita di addio di De Rossi al termine della scorsa stagione.

Foto: Twitter personale Totti