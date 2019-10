Roma, c’è anche Buchel con Rodwell a Trigoria

Non solo Jack Rodwell, come vi abbiamo raccontato ieri. E’ corsa a due per il centrocampo della Roma: il club giallorosso, a caccia di un profilo svincolato per sopperire agli infortuni di Cristante, Pellegrini e Diawara, sta valutando anche Marcel Buchel, classe 1991, un nome accostato alla squadra di Fonseca già nella giornata di ieri. Sia l’ex Empoli che Rodwell in questi minuti si stanno allenando a Trigoria: un doppio provino che, in base alle risposte sul campo, servirà alla Roma per sciogliere le riserve su chi tesserare tra i due. Attese novità già nelle prossime ore

Foto: sito ufficiale Empoli