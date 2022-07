Roma, c’è anche Bailly: confermate le indiscrezioni inglesi di due giorni fa

Eric Bailly è il nome nuovo per la difesa della Roma. Una notizia che circola da due in Inghilterra, e che ha trovato conferme nella rassegna stampa inglese di questa mattina. I giallorossi hanno trovato nel difensore del Manchester United l’obiettivo per rinforzare il reparto difensivo. Bailly ha già lavorato, anni fa, con José Mourinho durante la parentesi dello Special One sulla panchina dei Red Devils. Acquistato per 34 milioni di euro, ora potrebbero bastare meno di 10 per convincere il Manchester United.

✅ AS Roma have now stepped up their interest in Eric Bailly. He could be available for less than £10m. #MUFC @sbates_people 💰

— UtdPlug (@UtdPlug) July 23, 2022