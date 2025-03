Roma-Cagliari cambia orario: si giocherà alle 16. Il comunicato

Il match dell’Olimpico tra Roma-Cagliari subirà un cambiamento di orario.Avrà il via alle ore 16.00, slittando di un’ora il canonico fischio di inizio pomeridiano. Una decisione deliberata dalla Lega Serie A e richiesta dalla Prefettura di Roma. A causa della Maratona di Roma, che si svolgerà in concomitanza con l’evento calcistico. L’ora di ritardo sarà utile agli organi preposti per ripristinare il rituale iter di controllo e di gestione del flusso di tifosi.

In ottemperanza alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data odierna a Roma, si comunica che la gara Roma-Cagliari avrà inizio alle ore 16.00, anziché alle ore 15.00 come precedentemente comunicato con il C.U. n 172 del 21 febbraio 2025.

Foto: sito Serie A