Roma, buone notizie per Ranieri: in gruppo Dybala, Rensch e Hummels

Buone notizie per Claudio Ranieri in vista del ritorno contro il Porto. Paulo Dybala nella giornata di oggi si è regolarmente allenato insieme al resto del gruppo. Ma non solo. Trigoria ha visto la presenza in gruppo anche di Devyne Rensch e di Mats Hummels, gli altri giocatori con fastidi fisici che quindi potrebbero recuperare per la partita contro il Porto.

Foto: Instagram Roma