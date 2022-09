Roma, buone notizie per Pellegrini. Escluse lesioni muscolari per il capitano

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha effettuato esami in Nazionale che hanno confermato un affaticamento al flessore sinistro. Non sono quindi previsti ulteriori accertamenti e sono escluse lesioni muscolari per il capitano della Roma. Il calciatore, dunque, sarà a disposizione di Mourinho per la gara con l’Inter al rientro dalla sosta, anche se ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale.

Foto: twitter Roma