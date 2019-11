Roma, buone notizie per Fonseca: Pellegrini e Mkhytarian tornano in gruppo

Direttamente dall’infermeria arrivano buone notizie per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma ritrova infatti due dei suoi centrocampisti offensivi: Lorenzo Pellegrini e Henry Mkhitaryan. I due, da tempo fermi ai box per problemi fisici, sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo, come annunciato dal club giallorosso sui propri canali di comunicazione.

Foto: Twitter ufficiale Roma