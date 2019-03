Roma, buona la prima per Ranieri: El Shaarawy e Schick stendono l’Empoli

Buona la prima per Claudio Ranieri dopo il suo ritorno sulla panchina della Roma. I giallorossi, in piena emergenza tra squalifiche e infortuni, soffrono ma battono 2-1 l’Empoli nel monday night della 27esima giornata di Serie A. Partenza sprint della Roma che già al 9′ sblocca il risultato con una magia di fuori area di El Shaarawy. Passano tre giri di lancette e la squadra di Iachini pareggia con lo sfortunato autogol di Juan Jesus. Il gol partita lo sigla al 33′ Schick, bravo a superare Dragowski con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa Ranieri perde Zaniolo (problema al polpaccio), poi all’80’ l’espulsione di Florenzi (doppio giallo) rende più vivace il finale. A tre dalla fine Krunic trova il gol del pari, ma il VAR annulla per un fallo di mani. Una vittoria fondamentale per la Roma, che resta in scia al treno Champions.

Venerdì 8 marzo

20:30 Juventus-Udinese 4-1 (Kean 2, Emre Can, Matuidi – Lasagna)

Sabato 9 marzo

18:00 Parma-Genoa 1-0 (Kucka)

20:30 Chievo-Milan 1-2 (Biglia, Piatek – Hetemaj)

Domenica 10 marzo

12:30 Bologna-Cagliari 2-0 (Pulgar, Soriano)

15:00 Frosinone-Torino 1-2 (Paganini – Belotti 2)

15:00 Inter-Spal 2-0 (Politano, Gagliardini)

15:00 Sampdoria-Atalanta 1-2 (Quagliarella – Zapata, Gosens)

18:00 Sassuolo-Napoli 1-1 (Berardi – Insigne)

20:30 Fiorentina-Lazio 1-1 (Muriel – Immobile)

Lunedì 11 marzo

20:30 Roma-Empoli 2-1 (El Shaarawy, Schick – aut. Juan Jesus)

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Torino, Atalanta 44; Lazio** 42; Sampdoria 39; Fiorentina 37; Parma 33; Sassuolo 32; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese** 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Roma