Roma, brutto infortunio per Pedro che esce in barella con il Chelsea in FA Cup

Brutto infortunio in ottica futura per la Roma (adesso in campo con la Juve). A Wembley, durante Arsenal-Chelsea finalissima di FA Cup, Pedro è rimasto a terra per un brutto infortunio alla spalla lasciando i Blues in nove ed è stato soccorso dallo staff medico dei londinesi. Apprensione dunque in casa giallorossa visto che Pedro, in scadenza con gli inglesi, ha un accordo con la Roma per l’anno prossimo.

Foto: twitter Chelsea